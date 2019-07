Der EuGH hatte die Anleihenkäufe der EZB im Dezember für rechtens erklärt. Nun zweifeln die Verfassungsrichter, ob der Nutzen die Risiken rechtfertigt.

Die Verfassungsrichter in Karlsruhe haben die billionenschweren Ankäufe von Staatsanleihen durch die Europäische Zentralbank (EZB) kritisch hinterfragt. Die Abwägung zwischen Nutzen und schädlichen Nebenwirkungen werde möglicherweise vernachlässigt. Nach Überzeugung des Gerichts gebe es eine Reihe von ganz offensichtlichen Risiken, sagte Gerichtspräsident Andreas Voßkuhle am Mittwoch, am zweiten Tag der mündlichen Verhandlungen zu den EZB-Anleihenkäufen. "Das sind die Verluste auf Sparmärkten, Lebensversicherungen, Altersvorsorge, das ist eine Minderung des Drucks auf die Haushaltskonsolidierung der Staaten." Verfassungsrichter Peter Huber nannte mehrfach die massive Erhöhung der Immobilienpreise.

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hatte in einem viel beachteten Urteil im Dezember die Käufe für rechtens erklärt und damit der EZB einen weitgehenden Freifahrtschein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...