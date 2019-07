Bereits seit rund zwei Wochen bewegt sich der Dow Jones Industrial Index kaum noch von der Stelle. Die gute Nachricht: Mit der Fed-Zinssitzung am Abend dürfte der Knoten endlich platzen und der Markt eine kräftige Bewegung zeigen. Zwei Kurszonen rücken dabei in den Mittelpunkt. Auch am gestrigen Handelstag setzte sich beim Dow die Stagnationsphase ...

