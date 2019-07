Der Apple-Konzern ist an der Börse wieder mehr als eine Billion Dollar. Doch in Sachen Marktkapitalisierung ist er nur Nummer zwei.

Ein Kurssprung bei Apple hat die US-Börsen gestützt. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 stiegen zur Eröffnung am Mittwoch um bis zu 0,3 Prozent. Wenige Stunden vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed wollten sich Investoren allerdings nicht zu stark aus dem Fenster lehnen.

Eine Herabsetzung des Schlüsselsatzes um einen Viertelprozentpunkt gelte als sicher, sagte Peter Cardillo, Chef-Volkswirt des Vermögensberaters Spartan. Daher liege das Hauptaugenmerk auf den anschließenden Aussagen des Fed-Chefs Jerome Powell zur weiteren Geldpolitik.

Apple an der Börse wieder mehr wert als eine Billion Dollar. Anleger an der Wall Street deckten sich nach den besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen am Mittwoch mit Aktien ein und trieben den Kurs um 5,3 Prozent auf knapp 220 Dollar. Dadurch stieg der Börsenwert des iPhone-Herstellers wieder knapp über die Billionengrenze. Allerdings ist ihm der IT-Konzern Microsoft bei der Marktkapitalisierung ...

