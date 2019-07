Nasdaq-100 - Die Spannung steigt

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Heute ist es also soweit. Am letzten Tag des Monats Juli entscheidet die US-Notenbank Fed über den zukünftigen Leitzins in den USA. Und der Markt ist sich bereits sicher, dass es eine Zinssenkung geben wird. Die klare Mehrheit der Analysten rechnet mit einer Senkung um 25 Basispunkte auf eine Spanne zwischen 2,00 und 2,25%. Somit kann man auch festhalten, dass alles andere als eine solche Senkung für erhebliche Bewegungen am Markt sorgen könnte. Auch wird es darauf ankommen, was Jerome Powell heute in der Pressekonferenz um 20:30 Uhr über die weitere Ausrichtung der Geldpolitik erzählen wird. Zeigt er sich zu verhalten, könnte das den Markt durchaus belasten.

Die Chartanalyse tritt heute angesichts dieses Termins natürlich in den Hintergrund. Zunächst einmal lässt sich grundsätzlich sagen, dass Erstreaktionen infolge dieser Zinsentscheide oftmals nicht den finalen Richtungsentscheiden entsprachen. Auf solche "Fake-Moves" muss man also vorbereitet sein.

Der Nasdaq-100 Index verteidigte gestern mit Mühe den kurzfristig relevanten Support bei 7.927 Punkten. Diese Marke hat auch im heutigen Handel Relevanz. Solange der Index darüber notiert, ist eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung möglich. Wobei erst über 8.027 Punkten der Aufwärtstrend bestätigt wäre und als Ziel 8.100 Punkte winken.

Unter 7.927 Punkten könnte der Index dagegen um rund 100 Punkte abgeben und noch einmal die Unterstützungszone um 7.830 Punkte ansteuern. Ein Bruch des grünen Unterstützungsbalkens im Chart würde ein starkes Verkaufssignal auslösen und 7.746 Punkte als nächste Abwärtsziel aktivieren.

Nasdaq-100 in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 08.07.2019 - 31.07.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.07.2014 - 31.07.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf NASDAQ-100 Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100 Index HZ0FTX 10,38 6.820 6,88 30.09.2019 NASDAQ-100 Index HZ0AXA 6,78 7.220 10,49 30.09.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 31.07.2019; 15:52 Uhr

Turbo Bear auf NASDAQ-100 Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100 Index HZ0HQQ

7,44 8.800 9,62 30.09.2019 NASDAQ-100 Index HZ0AYN 2,86 8.280 25,25 30.09.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 31.07.2019; 15:54 Uhr

