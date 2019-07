Wenn Langfristigkeit im Fokus steht, sollten Anleger bei sämtlichen Bewegungen am Markt die Ruhe bewahren. Das Analyseportal verrät konkret, warum.Im Alltag ist es nicht immer einfach, die vielbeschworene Ruhe zu bewahren. In vielen Situationen möchten man aktiv reagieren, handeln, sich einmischen. Das macht auch oftmals Sinn - schließlich möchten wir selbstbestimmt leben und Dinge eigenverantwortlich in die Hand nehmen. Passivität kann dagegen lähmend wirken. Doch bezüglich Investments muss man genauer hinschauen, um das richtige Verhalten an den Tag zu legen. Ist man beispielsweise aktienseitig investiert, kann zumindest von einem kleinen Interesse für Aktienmärkte ausgegangen werden. Dementsprechend verfolgen Anleger auch die Marktbewegungen. Doch dabei ist Vorsicht geboten: Wenn Sie sich für langfristige Investments entschieden haben, sollten Sie sich nicht zu einem taktischen Trading verleiten lassen.

Den vollständigen Artikel lesen ...