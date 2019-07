Ein einfacher Weg, sowohl von der angekündigten weiteren Lockerung der Geldpolitik als auch von einem weiteren Anstieg von Gold und Silber zu profitieren, besteht neben einem Engagement in physisch unterlegten Edelmetall-ETF's und Index-ETF's im Kauf ausgewählter aussichtsreicher Einzelwerte. Einer davon ist die FRESNILLO PLC, eine Tochter des mexikanischen Bergbaukonzerns Penoles.FRESNILLO, mit einer Jahresproduktion 2018 von 61,8 Mio. Unzen Silber weltgrößter Silberproduzent, aber mit 922.000 Unzen Gold auch Mexikos größter Goldproduzent, ist ein gutes Spiegelbild die derzeitige Situation in der Branche. Gerade hat das britische Unternehmen seine Förderziele für 2019 für Silber von 58 - 61 Mio. Unzen auf 55 - 58 Mio. Unzen und für Gold von 910.000 - 930.000 Unzen auf 880.000 - 910.000 Unzen gesenkt, was der Markt mit einem Kursrückgang von rund 10 % quittierte. Denn sinkende Erzgehalte drücken auf die Förderzahlen, wie in den letzten Zahlen wieder deutlich wurde. Markttechnisch verknappen sie aber das Angebot, was sich wiederum positiv auf den Preis auswirken dürfte.

