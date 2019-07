Tagesausblick für 01.08.: DAX kann sich leicht erholen, Warten auf die Fed!

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Nach der sehr schwachen Entwicklung am Vortag konnte sich der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch leicht erholen. Im Vorfeld des Fed-Zinsentscheids überwog allerdings bei vielen Anlegern und Händlern das gespannte Abwarten. US-Präsident Donald Trump hat den Druck auf die US-Notenbank noch einmal erhöht und einen "großen Zinsschritt" sowie eine Neuauflage der Anleihekäufe gefordert. Eine Zinssenkung nur um 0,25 Prozentpunkte sei nicht genug, so Trump.

China und die USA haben die jüngste Runde ihrer Handelsgespräche nach nur wenigen Stunden ohne erkennbare Fortschritte beendet. Es wurde vereinbart, die Verhandlungen im September in den USA fortzusetzen, wie das chinesische Handelsministerium mitteilte. Beide Seiten hätten einen "offenen, effizienten und intensiven Austausch" geführt, hieß es.

Unternehmen im Fokus

Puma hat nach einem starken Umsatz- und Gewinnanstieg im zweiten Quartal seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Der Umsatz soll nun währungsbereinigt um 13 Prozent zunehmen. Bislang war Puma von einem Plus von rund 10 Prozent ausgegangen. Das operative Ergebnis (Ebit) sieht der Konzern nun bei 410 bis 430 Millionen Euro (zuvor: 395 bis 415 Millionen Euro). Im zweiten Quartal erhöhte sich der Umsatz bei Puma um 17 Prozent auf gut 1,2 Milliarden Euro, währungsbereinigt betrug das Wachstum 15,7 Prozent. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) verbesserte sich um 40 Prozent auf 80,3 Millionen Euro, während das Konzernergebnis von 31 auf 49,7 Millionen Euro stieg.

Apple hat im vergangenen Quartal seine iPhone-Abhängigkeit reduziert. Rückgänge bei den Smartphone-Verkäufen konnte der Konzern durch bessere Absätze bei anderen Produkten und im Service-Geschäft kompensieren. Der Anteil des iPhone am gesamten Geschäft fiel auf 48 Prozent. Das ist der niedrigste Wert seit vielen Jahren. Sonst waren es oft mehr als 60 Prozent. Der Konzernumsatz in dem Ende Juni abgeschlossenen dritten Geschäftsquartal legte um ein Prozent auf 53,8 Milliarden Dollar zu. Analysten hatten nur 53,3 Milliarden Dollar erwartet. Der Nettogewinn lag bei zehn Milliarden Dollar, das war ein Rückgang von rund 13 Prozent im Jahresvergleich. Der Konzern schloss das Quartal mit Reserven von 211 Milliarden Dollar ab. Für das laufende Quartal stellte Apple einen Umsatz zwischen 61 und 64 Milliarden Dollar in Aussicht. Im Vorjahresquartal wurden 62,9 Milliarden Dollar erlöst.

Wichtige Termine

Deutschland - Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe Juli (endgültig)

Eurozone - Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe Juli (endgültig)

USA - ISM-Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe Juli

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 12.227/12.310/12.435/12.485 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.124/12.115/12.085/11.957/11.899 Punkte

Der DAX erholte sich am Mittwoch deutlich und arbeitete die Zielzone bei 12.200/12.227 Punkten wunderbar ab. Ein Ausbruch darüber gelang im XETRA-Handel nicht. Nachbörslich könnte durch das Fed-Event allerdings noch einmal Bewegung aufkommen.

Lässt der Index auch den Widerstand um 12.230 Punkte hinter sich, käme die Hürde bei 12.310 Punkten wieder ins Spiel. Diese Marke kann bereits als Maximalziel benannt werden, sollte der Index sich nur in einer technischen Gegenbewegung als Reaktion auf die Dienstagsverluste befinden. Prozyklische Verkaufssignale entstehen unterhalb von 12.115 Punkten. In diesem Fall wäre ein Rutsch knapp unter 12.000 Punkte vorstellbar, um das Gap bei 11.957 Punkten zuzumachen.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 04.06.2019 - 31.07.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

DAX in Punkten; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.07.2014 - 31.07.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Inline-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HX8M1X 5,45 10.700 13.200 19.12.2019 DAX HX8XDS 8,33 11.100 13.100 19.09.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 31.07.2019; 17:58 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Inline-Optionsscheine und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

NEU: Holen Sie sich einen Großteil ihrer Handelskosten zurück! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die kostenlose floribus App aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro, pro Trade ab 1.000 Euro, erfolgt in wenigen Tagen - bis zu maximal 250 Euro pro Monat. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Tagesausblick für 01.08.: DAX kann sich leicht erholen, Warten auf die Fed! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).