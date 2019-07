Im August ist es soweit: Teslas Volumenauto und Hoffnungsbringer Model 3 soll in Australien und Neuseeland auf den Markt kommen. Grund genug für die Prüforganisation ANCAP ("Australasian New Car Assessment Program"), das Elektro-Auto einem gründlichen Test in Sachen Unfallverhalten zu unterziehen. Top-Werte beim Crashtest Wie jetzt aus Medienberichten hervorgeht, konnte das Tesla-Auto bei diesem Crashtest kräftig überzeugen - und zwar mit einer Bestbewertung. Demnach erreichte der Insassenschutz ... (Marco Schnepf)

Den vollständigen Artikel lesen ...