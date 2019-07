Börsianer sind ja durchaus einnehmbar für interessante und auch gegen den Strich gedachte Überlegungen. Doch was der österreichische Halbleiterhersteller AMS derzeit abliefert, geht wohl über das Ziel hinaus. Vor kurzem sorgte AMS ja schon für Aufsehen, weil man kurzfristig ein Übernahmeangebot für den Lichttechnik-Spezialisten Osram machte, dieses allerdings binnen Stunden wieder zurückzog. Doch nun bringt man sich wieder ins Gespräch. Wie will AMS das bezahlen? Was auf dem ersten Blick durchaus ... (Carsten Müller)

Den vollständigen Artikel lesen ...