Der Wolfsburger Autobauer Volkswagen kaufte nach dem Abgasskandal Hunderttausende Diesel-Pkws in den USA zurück - und stellte sie auf Brachflächen ab. Nun leeren sich die Parkplätze. Wo sind die Autos?

Eine Sprengladung nach der anderen zündet am 3. Dezember 2017 im Silverdome, einem ausgedienten Football-Stadion im Speckgürtel von Detroit. Teile der Tribünen stürzen ein. Eine graue Staubwolke legt sich über Tausende deutsche Autos, die nur wenige Meter entfernt dicht an dicht rund um die Arena parken. Jeder Wagen ist ein Diesel aus dem Hause Volkswagen. Selbst aus dem All fotografiert, bietet die gigantische Ansammlung von Fahrzeugen ein beeindruckendes Szenario.

Jüngste Satellitenaufnahmen zeigen nun, dass die Autos weg sind - und das nicht nur bei Detroit. An vielen Orten in den USA sind massenhaft Wagen verschwunden. Auf einem Flugzeugfriedhof im kalifornischen Wüstenstädtchen Victorville lagerten Mitte 2018 noch rund 20.000 VW und Audi. Heute fehlen fast zwei Drittel dieser Fahrzeuge. Ähnlichen Schwund gibt es auf den Abstellplätzen an einem alten Atomkraftwerk im Bundesstaat Washington, neben einer Autorennstrecke südlich von Colorado Springs und auf Wiesen vor einer stillgelegten Papierfabrik in Minnesota. Überall dort hatte VW Dieselautos abgestellt. Beetle, Jetta, Passat, Audi - wo sind sie hin?

Die Autos stammten aus dem größten Rückkaufprogramm der Automobilgeschichte. Ein Deal mit dem US-Justizministerium hatte die Wolfsburger nach dem Abgasskandal dazu gezwungen, seit 2016 fast 400.000 Dieselfahrzeuge von US-Kunden zurückzunehmen. Bis zu zehn Milliarden Dollar hat VW für die mit Schummelsoftware ausgerüsteten Autos bezahlt. Recherchen zeigen nun das Ausmaß der Flurbereinigung. Zahlreiche Autos wurden verkauft, ein großer Teil gar verschrottet. Volkswagen macht Tabula rasa mit der Dieselflotte - und seiner unrühmlichen Vergangenheit.

Was Details angeht, ist bisher wenig durchgesickert. Ein Bericht, den der Konzern beim US-Justizministerium und der US-Umweltbehörde EPA eingereicht hat, gibt jetzt aber Aufschluss. Demnach ließ der Konzern mehr als 100.000 der zurückgekauften Dieselautos zerlegen und verschrotten. Zugleich startete VW ein gigantisches Programm, um mehr als 260.000 Fahrzeuge, die sich umrüsten lassen, zurück in den Markt zu bringen. Viele werden an US-Autohändler versteigert - auf Auktionen, ...

