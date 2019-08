Den vermögenden Kunden will die Deutsche Bank offensichtlich etwas bieten - in dem Kontext interessant: Den Unternehmensangaben zufolge soll es im Silicon Valley eine "Innovationskonferenz" geben, und zwar für "junge vermögende Kunden der Bank". Als Hauptredner kündigt die Deutsche Bank den ehemaligen US-Vizepräsidenten sowie Nobelpreisträger Al Gore an. Er soll dann über "verantwortungsvolles Investieren und ökologische Herausforderungen sprechen", so die Deutsche Bank. Diese Themen könnten durchaus ... (Peter Niedermeyer)

