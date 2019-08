Zahlreiche europäische Firmen lassen sich am Mittwoch in die Bücher blicken. Am Abend entscheidet die Fed über Zinsen. Was die Märkte bewegt.

Der Dax musste am Dienstag einen deutlichen Kursrückgang verkraften: Nachdem die Lufthansa einen Gewinneinbruch verkündete, ging es auch für den Leitindex bergab. Er schloss 2,1 Prozent tiefer bei 12.147 Punkten. Der Euro Stoxx schloss 1,7 Prozent tiefer bei rund 3.463 Punkten.

Am Mittwoch sieht es so aus, als würde der Dax zu einer Erholung ansetzen. Vorbörslich notiert der Index leicht im Plus.

Auf der Agenda der Anleger steht erneut der Bilanzreigen. Zahlreiche Unternehmen in Europa legen ihre Zahlen offen, darunter die italienische Krisenbank Intesa San Paolo und der Schweizer Baustoffriese LafargeHolcim. In Deutschland lassen Osram und Puma in die Zahlen blicken.

Am Mittwochabend dann richten sich die Blicke der Anleger auf die USA. Dort hält die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) ihre Zinssitzung ab. Anleger werden dabei wissen wollen, ob Fed-Chef Jerome Powell tatsächlich die Zinsen senken wird. Dieser Schritt wird von den Märkten erwartet.

1 - Vorgaben aus den USA

US-Präsident Donald Trump hat mit einem Tweet über den Handelsstreit mit China Anleger verunsichert. Trump warnte die Regierung in Peking zum Auftakt einer neuen Verhandlungsrunde zur Beilegung des Zollstreits vor einer Hinhalte-Taktik. Sonst könne das Land am Ende ohne Handelsabkommen mit den USA dastehen. Kurz darauf teilte er allerdings mit, die Gespräche liefen gut.

Die erwartete Zinssenkung der US-Notenbank Fed verhinderte am Dienstag allerdings größere Kursverluste. An der Börse gilt eine Fed-Zinssenkung um einen Viertel Prozentpunkt als sicher.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte verlor 0,1 Prozent und kam auf 27.199 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 gab 0,3 Prozent auf 3.013 Zähler nach. Der Index der Technologiebörse Nasdaq büßte 0,2 Prozent auf 8274 Stellen ein.

2 - Handel in Asien

Die japanische Börse hat am Mittwoch deutlich nachgegeben. Marktteilnehmer sagten, die Warnung von US-Präsident Donald Trump an China, im Handelsstreit nicht auf Zeit zu spielen, habe sich dabei ausgewirkt, ebenso wie einige schwache Firmenbilanzen. Mit Spannung werde zudem der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed im Tageslauf erwartet.

In Tokio lag der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,9 Prozent im Minus bei 21.510 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index büßte 0,71 Prozent ein und lag bei 1.564 Zählern. Nintendo-Aktien gaben um 3,4 Prozent nach. Der operative Gewinn des Konzerns ging im abgelaufenen Quartal um zehn Prozent zurück. Rekordzahlen bei Sony sorgten dagegen für ein Plus von mehr als fünf Prozent bei ...

