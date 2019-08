Nach der Fed-Entscheidung wird der Dax tiefer erwartet. Die Anleger blicken auf die Zahlen von Siemens, BMW und Infineon. Was die Märkte bewegt.

Die Geldpolitik bestimmt in diesen Tagen die Börsen: Die US-Notenbank Federal Reserve hat am Mittwochabend den Leitzins um einen Viertelprozentpunkt gesenkt - zum ersten Mal seit der Finanzkrise. Der Schritt war von den Anlegern angesichts der Abkühlung der Weltwirtschaft und schwelender Handelskonflikte erwartet worden. Dennoch sorgte dei Entscheidung der Fed für Verunsicherung an den Märkten. Im vergangenen Jahr hatte die Fed noch vier Mal die Zinsen angehoben.

Der Dax bewegte sich vor der Entscheidung kaum und schloss am Mittwoch mit einem leichten Plus von 0,3 Prozent bei rund 12.190 Punkten. Der Index europäischer Aktien, Euro Stoxx 50, notierte nahezu unverändert rund 3.470 Punkten.

Am Donnerstag wird der Leitindex tiefer erwartet - vorbörslich notiert der Dax leicht im Minus. Wie in den Tagen zuvor blicken die Anleger auf die Bilanzen zahlreicher Unternehmen aus Deutschland und Europa. Mit Siemens, Infineon und BMW legen gleich drei Dax-Schwergewichte ihre Zahlen vor. Aus der zweiten Börsenreihe lassen sich sich zum Beispiel Hugo Boss und Evonik in die Bücher schauen. Die Termine im Überblick.

1 - Vorgabe aus den USA

Die US-Notenbank Fed hat mit ihrer ersten Leitzins-Senkung seit über zehn Jahren Anleger verschreckt. Fed-Chef Jerome Powell trübte die Laune, indem er Hoffnungen auf weitere Zinssenkungen dämpfte, nachdem die Notenbank am Mittwoch den geldpolitischen Schlüsselsatz um einen Viertelpunkt auf die neue Spanne von zwei bis 2,25 Prozent senkte.

Der Dow-Jones-Index verlor bis zum Börsenschluss 1,2 Prozent auf 26.864 Punkte. Der S&P-500 gab 1,1 Prozent auf 2.980 Zähler nach. Beide Indizes verzeichneten damit ihren höchsten Tagesverlust seit dem 31. Mai. Der S&P-500 war zwischenzeitlich sogar 1,6 Prozent im Minus. Der Index der Technologiebörse Nasdaq büßte 1,2 Prozent auf 8.175 Stellen ein.

2 - Handel in Asien

Ein schwächerer Yen hat die japanische Börse am Donnerstag zunächst gestützt - allerdings nicht nachhaltig. Zuletzt lag der Nikkei-Index 0,1 Prozent bei 21.493 Punkten. Der Topix-Index trat bei 1.565 Zählern auf der Stelle.

Der Yen fiel zum Dollar auf den niedrigsten Stand seit zwei Monaten, wovon vor allem exportorientierte Konzerne in Japan profitierten. So verteuerten sich Toyota-Aktien um circa ein Prozent. Nintendo-Papiere legten um 3,8 Prozent zu.

3 - Siemens präsentiert Geschäftszahlen

Der Industriekonzern legt am Morgen die Bilanz für das dritte Quartal des laufenden Geschäftsjahres vor. Analysten rechnen damit, dass Siemens die Konjunkturabkühlung spürt, aber immer noch vergleichsweise robust unterwegs ist. Im Schnitt rechnen die Experten mit einem Anstieg des Umsatzes von 20,5 auf 21,2 ...

