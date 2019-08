Die Amag Austria Metall AG konnte den Wachstumskurs fortsetzen im Halbjahr mit einem Gesamtabsatz von 226.000 Tonnen einen neuen Rekord (+10 Prozent zur Vorjahresperiode) aufstellen. Der Umsatz wurde durch den gestiegenen Absatz im Periodenvergleich um 3 Prozent auf 554,6 Mio. Euro gesteigert. Das EBITDA ging wegen dem niedriegeren Preisniveau etwas zurück und betrug 72,0 Mio. Euro nach 86,2 Mio. Euro. Einen positiven Effekt auf das Ergebnis hatte insbesondere die deutliche Absatzsteigerung im Segment Walzen durch den fortgesetzten Hochlauf am Standort in Ranshofen. Unter Berücksichtigung der Abschreibungen in Höhe von 40,7 Mio. Euro betrug das Betriebsergebnis (EBIT) in der Berichtsperiode 31,3 Mio. Euro (vs. 46,0 Mio. Euro). Das Nachsteuer-Ergebnis ging von 33,0 Mio auf ...

