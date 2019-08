Beim Thema Flugzeugbauer kommen wir nicht an der kanadischen BOMBARDIER vorbei. Denn auch sie beinhaltet erhebliche Risiken, aber eben auch große Turnaround-Chancen. Da das Thema nicht ganz neu ist, verkürzen wir die Vorstellung des Rahmens: BOMBARDIER stellt Züge und Flugzeuge her. Dabei machte die Flugzeugspartes in den vergangenen Jahren besondere Schwierigkeiten, was darin mündete, dass dieser Geschäftsbereich komplett neu geordnet wurde. Im vergangenen Jahr hatte BOMBARDIER seine neue Modellreihe C-Serie von Mittelstreckenflugzeugen an AIRBUS verkauft, die inzwischen unter dem Modellnamen A220 große Verkaufserfolge feiern. Weitere Modellreihen gingen an MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES und einen Finanzinvestor.

