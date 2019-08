Der an sich von einer hohen Emissionstätigkeit geprägte Juli (EUR 93 Mrd.) endete gestern äußerst ruhig. Einzig die erst kürzlich begebene House of Finance EUR 320 Mio. 4,375 % Anleihe wurde gestern um EUR 50 Mio. bei einer Rendite von 4 % aufgestockt. Insgesamt ist in den kommenden Sommerwochen eine geringe Emissionstätigkeit zu erwarten. Performanceseitig sticht im Juli bei den von uns verfolgten Kassabond Benchmark-Indizes v.a. das EUR Non-Financial Investment Grade Segment mit einem Gesamtertrag von1,5 % hervor. Dieses Ergebnis reiht sich damit in die bereits deutlich positive Entwicklung des Gesamtertrags seit Jahresanfang von 7,3 % ein - EUR High-Yield: 8,3 %, EUR Senior Financials: 5,0 %; EUR Subordinated ...

