Neben den geringen Verlusten sowie doppelter Leistungsdichte, ermöglichen C-CAPs ein einfaches Schalten unterschiedlicher Kapazitätswerte (Tapping) sowie eine einseitige Montage an einfachen Stromschienen. Die Kondensatoren sind in unterschiedlichen Kapazitäten und Spannungen erhältlich - aktuell bis zu 85 µF sowie bis zu 3600 Vrms in einem einzelnen Kondensator. Jeder Kondensator ist einem einfachen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...