Anstatt eine CO2-Steuer einzuführen, sollten lieber die Energiepreise sinken, fordert Reinhold Achatz, Technik-Chef von Thyssenkrupp. An der freiwilligen Kompensation von Treibhausgasen nimmt der Stahlriese nicht teil.

Herr Achatz, rettet eine CO2-Steuer das Klima?Reinhold Achatz: Aus meiner Sicht ist das nicht die entscheidende Frage. Sicher ist es gut, wenn alle Branchen für ihre Treibhausgasemissionen zahlen müssen und nicht nur einige wenige, wie etwa die Stahlindustrie. Doch ich halte die Diskussion um die Einführung einer CO2-Steuer für keinen guten Ansatz, weil sie einseitig ist. Sie rettet eben nicht unser Klima. Viel entscheidender ist: wir müssen unser Energiesystem neu regeln. In den vergangenen Jahren hat sich hier viel verändert, wir produzieren immer mehr grünen Strom in Deutschland, die Erzeugung von Ökostrom wird immer günstiger, und doch sind die Strompreise in Deutschland die höchsten in Europa.

Was hindert Thyssenkrupp daran, klimaneutraler zu produzieren?Wir haben gute Ideen, um die Emissionen von Treibhausgasen zu reduzieren, die bei der Produktion vor allem von Stahl anfallen. Aber das aktuelle CO2-Regime und die hohen Umlagen für Strom behindern uns dabei. Die Technologien, um etwa Stahl klimaneutral zu produzieren, sind bekannt. Einerseits kann man Eisenerz mit Wasserstoff direkt reduzieren. Zum anderen treiben wir das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte Projekt Carbon2Chem voran und haben dafür in Duisburg eine Wasserelektrolyse-Anlage aufgebaut. Für die Herstellung von Wasserstoff, der fossile Gase ersetzt, brauchen wir Strom aus erneuerbaren Quellen, viel Strom. Da der in Deutschland durch das Umlagesystem so teuer ist, können wir derzeit eine grüne Stahlproduktion nicht wirtschaftlich betreiben. Das muss sich ändern, wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen und technologisch bei der Entwicklung von grünen Technologien international führen wollen.

Braucht es eine staatlich subventionierte Stahlindustrie in Deutschland?Auf keinen Fall. Eine dauerhafte Subvention für Stahl halte ich für kontraproduktiv. Mit staatlichen Subventionen hat noch nie eine Industrie überlebt. Was wir ...

Den vollständigen Artikel lesen ...