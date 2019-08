Wie berichtet, können seit 29. Juli Aktien der im direct market der Wiener Börse gelisteten NET New Energy Technologies über die Plattform der Rocket Holding zu 2,80 Euro je Stück gezeichnet werden. Das Angebot richtet sich ausschließlich an in Österreich steueransässige AnlegerInnen. Nur noch bis 12. August kann Agio frei gezeichnet werden.NET New Energy Technologies ( Akt. Indikation: 0,00 /0,00, -100,00%) Directors Dealings gibt es bei startup300: Vorstand Michael Eisler hat erneut für seine Kinder Aktien erworben. Diesmal 254 Stück zu je 5,5 Euro.startup300 ( Akt. Indikation: 5,00 /5,30, -6,36%) (Der Input von gabb Neue Aktien für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 01.08.)

