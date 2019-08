Nun ist wieder ein Fußball-Club an die Börse gegangen. Die Unterhachinger haben eine solide Fangemeinschaft und deshalb wurde der Börsengang auch bei den Anhängern mit großen Augen erwartet. Am dritten Tag scheint sich die Börsenrallye aber nicht weiter fortzusetzen. Die ersten Anleger nehmen nun die Gewinne aus den ersten beiden Handelstagen mit. Trotzdem ist der Börsengang ein sichtbarer Erfolg für den Verein und die Anhänger gewesen. Bereits am ersten Handelstag stieg der Kurs auf 10,69 Euro ... (Anna Hofmann)

