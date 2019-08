Die Onlinebank hat sich vom schwachen Jahresstart etwas erholt. Doch verschiedene Investitionen und niedrige Zinsen machen Comdirect zu schaffen.

Die Onlinebank Comdirect hat nach einem schwachen Jahresstart Boden gut gemacht, im ersten Halbjahr aber immer noch weniger verdient als vor einem Jahr. Wie die Commerzbank-Tochter am Donnerstag in Quickborn bei Hamburg mitteilte, sorgten hohe Investitionen in Marketing, Vertrieb und IT sowie die anhaltend niedrigen Zinsen für einen Rückgang des Vorsteuergewinns auf 41,5 Millionen Euro von 48 Millionen Euro. Die Kundenbasis konnte die drittgrößte deutsche Direktbank weiter ausbauen - so gewann sie im ersten Halbjahr 128.000 neue Kunden - inzwischen sind es 2,65 Millionen.

Dank des im Juli abgeschlossenen Verkaufs der Tochter eBase, der 110 Millionen Euro in die Kassen spülte, rechnet Comdirect-Chef Arno Walter im laufenden Jahr mit einem Gewinn vor Steuern von mehr als 170 Millionen Euro. ...

