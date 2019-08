Letko, Brosseau & Associates Inc., ein unabhängiger Anlageverwalter, der ungefähr 1,7% der ausstehenden Aktien von Atrium European Real Estate Limited hält und zweitgrößter Anteilseigner der Gesellschaft ist, will gegen die geplante Übernahme von Atrium durch Gazit stimmen. Die Gesellschaft ist der Ansicht, dass der vorgeschlagene Transaktionspreis von 3,75 Euro pro Aktie deutlich unter dem im Jahresfinanzbericht 2018 des Unternehmens angegebenen Nettoinventarwert von 4,62 Euro pro Aktie liegt und nicht das langfristige Ertragspotenzial von Atrium widerspiegelt, heißt es in einer Mitteilung. Das Unternehmen sei von Branchenfaktoren negativ beeinflusst und die Transaktion würde in einer Zeit schwacher Performance und niedrigen Aktienkursen ...

