Nach europäischem Recht muss die Deutsche Post an fünf Tagen pro Woche Briefe zustellen. Das deutsche Recht verlangt bisher einen Tag mehr.

Die Verbraucher in der Bundesrepublik könnten künftig nur noch an fünf Tagen und damit einen Tag weniger in der Woche ihre Briefe bekommen. Das Bundeswirtschaftsministerium kündigte am Donnerstag an, im Zuge einer Überarbeitung des Postgesetzes auch die Häufigkeit der Zustellung beim Brief überprüfen zu wollen.

"Während das europäische Recht im Rahmen des Universaldienstes eine Zustellung an fünf Tagen pro Woche verlangt, geht das nationale Recht mit sechs Zustelltagen darüber hinaus", hieß es in einem Eckpunkte-Papier zur Reform des Regelwerks. Nun wolle das Wirtschaftsministerium untersuchen, "ob die Zustellung an sechs Tagen weiterhin erforderlich ist". "Wir wollen das Thema ...

