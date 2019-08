Die Nordex-Aktie hat in dieser Woche ihren negativen Trend fortgesetzt. Wie schon an den Tagen zuvor ging es mit hoher Dynamik abwärts und Unterstützungen wurden durchschnitten wie weiche Butter. Besonders bitter für die Käufer ist, dass die wichtige Unterstützung bei 12,00 Euro aufgegeben wurde. Weil auch die 11,00-Euro-Marke am Dienstag keinen Halt bot, nähert sich der Kurs nun der 10,00 Euro Marke an. Positiv aus Sicht der Käufer ist derzeit allein, dass die hohe Abwärtsdynamik vom Dienstag am ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...