Das hätte nicht passieren dürfen, wird sich so mancher Allianz-Anleger gedacht haben, als er die Aktie am Dienstag mit hoher Dynamik durch die 50-Tageline rauschen sah. Der seit nunmehr einer Woche hart umkämpfte gleitende Durchschnitt ist eine Unterstützung, die es aus Käufersicht unbedingt zu verteidigen gilt. Seit zwei Tagen bemühen sich die Bullen deshalb darum, den EMA50 wieder zurückzuerobern. Am Donnerstag gelang am Vormittag zwar ein zwischenzeitlicher Anstieg über den gleitenden Durchschnitt, ... (Dr. Bernd Heim)

