Die Adidas-Aktie präsentiert sich auch weiterhin als eine der stärksten Trendaktien im deutschen Aktienindex. Völlig unbeeindruckt von den Problemen, mit denen andere Aktien zu kämpfen haben, steigt der Wert seit Ende Dezember in einer steilen Aufwärtsbewegung an. Zu Beginn des neuen Monats setzte die Aktie den Anstieg vom Vortag fort und stieg auf ein neues Jahreshoch bei 296,15 Euro an. Damit ist die runde 300,00-Euro-Marke, die seit Wochen als das Hauptziel der Käufer anzusprechen ist, so gut ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...