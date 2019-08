Tagesausblick für 02.08.: DAX etwas fester, Fed senkt den Leitzins

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Nach einem schwächeren Start hat sich der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag im Handelsverlauf etwas erholt. Die drastischen Kursverluste vom Dienstag sind damit aber noch immer nicht wettgemacht.

Am Mittwochabend war die Wall Street mit deutlichen Kursverlusten aus dem Handel gegangen, kann sich aber inzwischen ebenfalls wieder erholen. Fed-Präsident Jerome Powell hatte die erste Zinssenkung seit Dezember 2008 angekündigt. Der Leitzins wird wie erwartet um 0,25 Prozentpunkte gesenkt und befindet sich damit künftig in einer Spanne von 2,00 Prozent bis 2,25 Prozent. Powell betonte, dass er die Fed nicht am Beginn eines "längeren Zinssenkungszyklus" sehe. Wie auch bisher werde die Fed ihre künftige Geldpolitik von der Entwicklung der Wirtschaftsdaten abhängig machen.

Schlechte Nachrichten kommen aus der europäischen Industrie. Im Juli schrumpften die Geschäfte so deutlich wie seit Ende 2012 nicht mehr. Der entsprechende Markit-Einkaufsmanagerindex sank um 1,1 auf 46,5 Zähler, schnitt damit aber noch etwas besser ab als vorab gemeldet.

Unternehmen im Fokus

Der Industriekonzern Siemens muss angesichts einer schwächelnden Konjunktur um seine Ziele im laufenden Geschäftsjahr 2018/19 bangen. Die bereinigte operative Umsatzrendite (Ebita-Marge) werde in der unteren Hälfte der angepeilten Spanne von elf bis zwölf Prozent liegen, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Unter dem Strich rechnet Siemens weiterhin mit einem Gewinn auf 6,30 bis 7,00. Im Vorjahr waren es noch 6,01 Euro je Aktie gewesen. Im dritten Quartal per Ende Juni ging das operative Ergebnis (Ebita) im Industriegeschäft um zwölf Prozent auf 1,94 Milliarden Euro zurück. Analysten hatte mit 2,19 Milliarden Euro gerechnet. Der Konzernumsatz stieg auf vergleichbarer Basis um zwei Prozent auf 21,3 Milliarden Euro.

Der Chiphersteller Infineon hat sich im dritten Quartal gut behauptet. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um vier Prozent auf knapp zwei Milliarden Euro. Im Vergleich zum Vorquartal verzeichnete Infineon ein Plus von zwei Prozent. Das operative Ergebnis ging im Jahresvergleich allerdings um elf Prozent auf 317 Millionen Euro zurück. Im Quartalsvergleich wurde ein Minus von fünf Prozent ausgewiesen.

Wichtige Termine

Eurozone - Einzelhandelsumsatz Juni

USA - Neugeschaffene Stellen ex Agrar Juli

USA - Arbeitslosenquote Juli

USA - Auftragseingang Industrie Juni

USA - Konsumklima Uni Michigan Juli (endgültig)

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 12.310/12.435/12.485 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.227/12.124/12.115/12.085/11.957 Punkte

Der DAX präsentierte sich am Donnerstag hochvolatil. Die Käufer vermieden es aber, den Index auch auf XETRA-Basis auf neue Tiefs fallen zu lassen. Im späten Handel etablierte sich der Index über dem massiven Widerstand bei 12.227 Punkten.

Diese Marke dient im morgigen Handel als Unterstützung. Zum Wochenschluss könnte der DAX seine Erholung weiter in Richtung 12.310 Punkte fortsetzen. Dort wird die Luft allerdings wieder dünner für die Bullen. Rückenwind bekommt der Index aus Übersee, wo die US-Indizes einmal mehr eine V-förmige Erholung absolvieren. Wird diese bestätigt, werden es auch die Verkäufer im DAX schwer haben, nachhaltig Impulse zu setzen. Prozyklische Verkaufssignale entstehen erst wieder unterhalb von 12.115 Punkten.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 30.05.2019 - 01.08.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

DAX in Punkten; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.08.2014 - 01.08.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Inline-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HX8M1X 5,33 10.700 13.200 19.12.2019 DAX HX8XDS 8,51 11.100 13.100 19.09.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 01.08.2019; 18:06 Uhr

