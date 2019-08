Mit dem größten Verkauf der Unternehmensgeschichte eines Immobilien-Portfolios sind für Anleger des platzierten Fonds Ausschüttungen in Höhe von 50 Prozent geplant.Anleger des ImmoChance Deutschland 7 Renovation Plus können sich freuen. Das Mannheimer Emissionshaus Primus Valor gab bekannt, dass der bereits im Mai 2016 platzierte Immobilienfonds erfolgreich ein Immobilien-Portfolio in Höhe von 30 Millionen Euro verkauft hat. Laut der Gesellschaft entspricht dieser Erlös dem größten Verkauf in der Unternehmensgeschichte. Zeitnah sollen auch weitere Objekte verkauft werden.

