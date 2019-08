Wer hat das am wenigsten dreckige T-Shirt? Diese Frage stellt sich aus Sicht internationaler Vermögensverwalter in diesen Tagen immer dringender. Denn das Risiko von Politikfehlern von Notenbanken und von Präsidenten, die nach Gutdünken diese für ihre politisches Überleben einspannen, steigt im Zeitraffer an.Satzball US-DollarWill man die eigenen Gefühle außen vorlassen, bietet es sich an, die großen Währungen gegeneinander zu vergleichen. Die tiefsten Kapitalmärkte haben die USA, und der Rest der Welt ist rund 12 Billionen US-Dollar Short, das heißt, hat sich in US-Dollar netto verschuldet. Jede Abwertung der eigenen Währung macht die Rückzahlung in US-Dollar teurer und lässt das Pleiterisiko steigen.

