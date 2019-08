Demographischer Wandel, Migration, Klimawandel: Angesichts dieser Herausforderungen kann sich Deutschland keinen Stillstand leisten. Wir brauchen eine mutigere Regierung.

In Deutschland schleppt sich die Großen Koalition (GroKo) durch die Legislaturperiode ihrem Ende entgegen. Die Kanzlerin wirkt müde, die Sozialdemokraten völlig verwirrt. Der jüngste Beleg für Letzteres war die Haltung der Partei zur neuen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen - die Ministerin aus der gemeinsamen Regierung und dem eigenen Land wurde abgelehnt. Die Dynamik der GroKo ist entsprechend gering. Das spiegelt sich im Zustand Deutschlands im Jahre 2019 wider.

Das Grundproblem besteht nicht so sehr darin, dass bestimmte umstrittene Maßnahmen ergriffen wurden, sondern vielmehr in den nicht ergriffenen Maßnahmen und verpassten Chancen. In den Blockaden und den daraus resultierenden seit Jahren erkennbaren Schwierigkeiten stecken ein Muster und eine politökonomische Logik, die Sorgen bereiten müssen.

Dies kann man gut an einigen Beispielen zeigen. So zerfällt die deutsche Infrastruktur sprichwörtlich vor unseren Augen, die Politik schafft es aber nicht, die nötige Mittelumschichtung von Sozialausgaben und Subventionen zur Finanzierung von Schulen, Autobahnen, Schienennetzen oder digitaler Infrastruktur vorzunehmen. Die Sozialausgaben scheinen sakrosankt, auch weil die dort herrschenden Schwierigkeiten ignoriert werden. So verweigert sich die Rentenpolitik schon einer Analyse der Folgen der demographischen Entwicklung - die Renten seien sicher, wird uns seit Jahrzehnten erklärt. Simple Logik legt nahe, dass spätestens mit dem Eintritt der Babyboomer ins Rentenalter diese Aussage so absolut nicht mehr gilt.

Oder nehmen wir die Entwicklungszusammenarbeit: Obwohl überzeugende Evidenz für die weitgehende Wirkungslosigkeit von Entwicklungshilfe auf der einen Seite und der positiven Wirkungen von Direktinvestitionen und wirtschaftlicher ...

