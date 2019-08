Damit Deutschland seine Klimaschutzziele erreicht, sollen noch mehr Bürger auf Bus, Bahn und Rad umsteigen. Doch das wird schwierig.

Jaap Valkema hat ein Problem: Der Verkehr muss raus aus der Innenstadt von Groningen. Es wird einfach zu voll auf den schmalen Straßen der 230 000-Einwohner-Stadt im Nordosten der Niederlande. Der Durchgangsverkehr nimmt zu, lässt immer weniger Platz für Menschen, die in Ruhe einkaufen wollen. Valkema, Ingenieur und Verkehrsplaner, soll das ändern. Und er hat eine Idee: eine Schnellstraße, die den Verkehr um das Stadtzentrum herum lenkt.

Klingt nach einem Vorschlag aus der Mottenkiste pseudogrüner Verkehrspolitik? Nicht ganz! Denn Valkema möchte nicht Autos verbannen, die verirren sich ohnehin nur noch selten in der Stadt. Sondern Fahrräder.

Der Niederländer ist seinen Kollegen in deutschen Ämtern mindestens zwei Schritte voraus. Während Großstädte wie Nürnberg oder Magdeburg noch rätseln, wie der optimale Radweg aussieht und das Angebot von Bus und Bahn attraktiver wird, kämpft Groningen bereits mit den Folgen der Verkehrswende: Radfahrer machen hier 61 Prozent des Stadtverkehrs aus. Und Autos nur 36 Prozent.

Er habe das mal zählen lassen, sagt Valkema. "Über eine Innenstadt-Brücke fahren täglich rund 25 000 Radfahrer. Das sind einfach zu viele." Deshalb kommt jetzt die Umgehungs-Fahrradstraße. Und die Bushaltestellen des Nahverkehrs werden auch gleich an den Rand des Zentrums verlegt. "Dort haben die Fußgänger Vorrang", sagt Valkema.

Nicht nur dieses Beispiel zeigt: In Groningen ist der Traum vom autoarmen und klimafreundlichen Verkehr längst Realität. Es gibt Ampelphasen nur für Radfahrer. Und Sensoren, die bei Regen für eine grüne Welle und für Vorrang vor der Autoampel sorgen. Kein Wunder, dass Valkema jedes Jahr mit Delegationen aus Deutschland, Europa und aller Welt durch seine Stadt radelt - und das Wunder von Groningen erklärt.Eine Frage bekommt er immer gestellt: Was können wir lernen? Valkema antwortet: am besten sofort anfangen, erst mal klein, die Bürger begeistern. Anschließend "ausprobieren, dran bleiben, weiter investieren".

Ideen, die man ausprobieren könnte, gibt es auch in Deutschland. Sie reichen von allgemeinen Vorschlägen wie der Verankerung des Klimaschutzes im Grundgesetz (Markus Söder, CSU) bis zu konkreten Forderungen, etwa ein 365-Euro-Jahresticket für den Nahverkehr (Michael Müller, SPD), ein Steueraufschlag fürs Fliegen (Svenja Schulze, auch SPD), eine Senkung des Mehrwertsteuersatzes für Bahntickets im Fernverkehr (Grüne, neuerdings auch Söder). Es ist, als hätte sich die Politik vorgenommen, das Sommerloch in diesem Jahr mit einem "Wünsch dir was" für Verkehrspolitiker zu füllen.Der Gedanke dahinter ist gar nicht mal verkehrt: Deutschland hat sich verpflichtet, seine CO2-Emissionen zu reduzieren. Damit das gelingt, muss vor allem der Verkehrssektor liefern. Im Gegensatz zu anderen Bereichen haben sich dessen Emissionen seit 1990 nicht verringert, sind sogar leicht gestiegen - auch weil die Deutschen mehr Auto fahren und fliegen (siehe Grafik*).

Was auch daran liegt, dass sich die Politik lange nichts getraut hat. Beim Verkehr umzusteuern - das bedeutet, dass Menschen ihre Gewohnheiten ändern müssen. Täglich aufs Auto zu verzichten ist etwas anderes als sich eine neue Heizung zuzulegen oder dafür zu plädieren, dass irgendwo ein Kohlekraftwerk abgeschaltet wird.

Was in Politik und Wissenschaft inzwischen unter "Verkehrswende" firmiert, zieht konkrete Fragen nach sich. Für die Städte lauten sie: Wie bringe ich Menschen dazu, statt ins Auto lieber aufs Rad oder in den Bus zu steigen? Und bei Fernreisen geht es vor allem darum: Wie wird die Bahn so attraktiv, dass niemand mehr über die Autobahn fahren oder fliegen will?

*Sollte Ihnen die Grafik nicht angezeigt werden, rufen Sie den Artikel bitte über diesen Link auf.

Eine Frage des Preises

Die meisten Vorschläge, die derzeit diskutiert werden, folgen der Annahme, es genüge, die klimafreundlichere Alternative zu vergünstigen.

Allerdings ist der Effekt weniger groß, als Klimaschützer ihn sich wünschen. Würden für Bahntickets im Fernverkehr statt 19 nur noch 7 Prozent Mehrwertsteuer fällig, entspräche das einer Preisreduktion von rund zehn Prozent. Bahnfahrer würden Schätzungen zufolge um 400 Millionen Euro pro Jahr entlastet. Der Konzern selbst rechnete mit rund fünf Millionen mehr Fahrgästen im Fernverkehr. Das zehnprozentige Preisminus führte demnach zu einem Fahrgastplus von rund drei Prozent.

Die Bahn schätze das Potenzial ...

Den vollständigen Artikel lesen ...