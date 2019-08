CT: Wie ist Ihre Einschätzung zur wirtschaftlichen Lage, vor allem auch zu Ihren Standortunternehmen? Dr. Kreysing: Auch wir beobachten, dass es für einige Unternehmen und in einigen Märkten ganz eindeutige Eintrübungen gibt, während die Entwicklung in anderen Bereichen noch nicht so signifikant ist. Die Unternehmen im Industriepark sind in der Basischemie, der Spezialchemie oder der Pharmabranche tätig, also in ganz unterschiedliche Bereichen, die sich auch unterschiedlich entwickeln. Insgesamt ist die Lage im Bereich Chemie und Pharma aber noch weitgehend stabil.

CT: Wie bereiten sie sich als Standortbetreiber auf eine Abkühlung der wirtschaftlichen Lage und möglicherweise zurückgehende Investitionen vor? Dr. Kreysing: Wir wappnen uns für schwierige Zeiten, indem wir konsequent die Themen Effizienzsteigerung und Kostensenkung im Fokus haben. Wir arbeiten seit Jahren kontinuierlich daran, unsere Kostenstrukturen immer weiter zu optimieren und die Effizienz unserer Leistungen immer weiter zu verbessern. Denn wir stehen als Standort natürlich nicht nur im nationalen Wettbewerb, sondern müssen uns vor allem im internationalen Vergleich behaupten. Und da ist es zwingend erforderlich, sowohl in guten wie auch in schlechten Phasen an der Optimierung der Kostenstrukturen zu arbeiten. Wir haben das mit Erfolg getan und daher auch in der Vergangenheit wirtschaftlich schwierige Phasen relativ gut überstanden, als Unternehmen, aber auch als Standort. Insofern müssen wir da strategisch nicht viel anpassen.

CT: Inwiefern stellen dabei auch politische Rahmenbedingungen eine Rolle? Dr. Kreysing: Zwei Themen sind mit Blick auf die politischen Rahmenbedingungen besonders wichtig: Planungssicherheit und die Geschwindigkeit bei Entscheidungen, unter anderem auch bei Genehmigungsverfahren. Die Bedeutung dieser Themen wächst in Phasen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...