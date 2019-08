Tagesgewinner war am Donnerstag Thomas Cook Group mit 25,77% auf 7,00 (232% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 53,80%) vor Zalando mit 13,32% auf 47,23 (371% Vol.; 1W 11,13%) und TTM Technologies, Inc. mit 11,47% auf 11,66 (476% Vol.; 1W 26,33%). Die Tagesverlierer: Fitbit mit -21,19% auf 3,31 (399% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -23,56%), SolarWorld mit -13,33% auf 0,05 (0% Vol.; 1W 15,00%), Vapiano mit -11,11% auf 4,80 (143% Vol.; 1W -10,45%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Rio Tinto (67701,53 Mio.), BP Plc (49919,98) und HSBC Holdings (34884,57). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2019er-Tagesschnitt gab es bei Nippon Express (4373%), Lukoil (829%) und Williams Grand Prix (632%). Die beste Aktie in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...