AT&S hat im 1. Quartal einen stabilen Umsatz von 222,7 Mio. Euro (2018: 222,1 Mio.) bekanntgegeben. Die Rückgänge in den Bereichen Mobile Endgeräte und Industrial konnten durch Absatzsteigerungen in den Bereichen IC-Substrate sowie Medical & Healthcare weitgehend kompensiert werden, so das Unternehmen. In dem für den Konzern strategisch wichtigen Bereich der IC-Substrate sei die Nachfrage erfreulich gut, wie AT&S betont. Die Ergebniswerte für das Quartal gingen "erwartungsgemäß" zurück, wie AT&S mitteilt: Das EBITDA sank auf 34,9 Mio. Euro (Vorjahr: 52,0 Mio. Euro) und die EBITDA-Marge auf 15,7 % (Vorjahr: 23,4 %). Dies führt zu einem EBIT von -0,6 Mio. Euro. (Vorjahr: 18,3 Mio. Euro). Das Konzernergebnis betrug -6,2 Mio. Euro (Vorjahr: 13,5 Mio ....

