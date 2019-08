Donald Trump übernimmt an den Märkten wieder das Kommando. Der Dax startet mit einem Verlust von mehr als zwei Prozent in den Handel.

Wochenlang bestimmten die Zentralbanken das Geschehen an den weltweiten Aktienbörsen - jetzt übernimmt wieder Donald Trump. Der US-Präsident schockte die Anleger, indem er neue Strafzölle auf China-Importe ankündigte.

Der Dax startete am Freitagmorgen daraufhin 2,1 Prozent im Minus bei 12.033 Punkten in den Handel. Kurzzeitig rutschte er sogar mit einem Verlust von mehr als 250 Punkten unter die Marke von 12.000 Zählern. Damit folgte der deutsche Leitindex dem Trend der Wall Street.

Noch am Mittwoch hatten Verhandlungsführer aus den USA und China mitgeteilt, dass man bei den Gespräche über eine Lösung im Handelsstreit beider Länder auf einem guten Weg sei. Die Gespräche sollten eigentlich im September auf höchster Ebene fortgesetzt werden.

Stattdessen erhöhte der US-Präsident überraschend den Druck: Trump kündigte am Donnerstagabend zusätzliche Zölle in Höhe von zehn Prozent auf Importe aus China an. Die neuen Abgaben betreffen Waren im Wert von 300 Milliarden ...

