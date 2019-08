Zürich (awp) - Die Aktien der Schweizer Luxusgüterhersteller stehen am Freitag an der Schweizer Börse unter Druck. Die Ankündigung neuer Strafzölle auf chinesische Importen in die USA und handelspolitische Spannungen zwischen Japan und Korea lassen die Anleger bei Swatch und Richemont auf den Verkaufsknopf drücken. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...