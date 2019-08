Und rums - ging es mit der HeidelbergCement Aktie nach der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen wieder gen Süden. Kratzte die Aktie vor rund einer Woche noch an der 70-Euro-Marke, so ging sie am Donnerstag mit 63,86 Euro aus dem Xetra-Handel, was übrigens einem Tagesverlust von 1,76 Euro bzw. rund 2,7% entsprach. Ganz offensichtlich kamen die neuen Zahlen also nicht gerade gut an bei den Marktteilnehmern! Dabei hatte es in Bezug auf die Umsatzentwicklung gar nicht schlecht ausgesehen. Denn HeidelbergCement ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...