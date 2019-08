Für Anfang August war der EUR Credit Primärmarkt gestern durchaus geschäftig. So emittierten Bank of America (EUR 1 Mrd.), Daimler (4 Tranchen, 5 -15 Jahre, Gesamtvolumen EUR 3 Mrd.) und AS Roma (EUR 275 Mio., 5 Jahre, BB-, Kupon 5,125 %). S&P erhöhte gestern den Ausblick für das BB Rating von SPIE SA auf stabil. Die Ratingagentur begründet den Schritt mit der Erholung des Öl, Gas und Atomenergie Segments, solidem Wachstum des Geschäfts in Frankreich und rückläufigen Restrukturierungskosten. Electronic Arts (EA) erhielt von Fitch ihr erstes A- Rating. Bei Moody's und S&P liegt das Rating derzeit noch im Baa1/BBB+ Bereich, bei Moody's jedoch mit einem ...

