Auch interessant: Künstliche Intelligenz in der Fertigung BMW setzt zunehmend auf KI in der Serienproduktion Die BMW Group setzt verschiedene Anwendungen aus dem Bereich der KI in der Serienproduktion ein. Ein Schwerpunkt liegt auf automatisierten Bilderkennungsverfahren. mehr... Die Kapitalmaßnahme ...

Den vollständigen Artikel lesen ...