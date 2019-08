DAX - Das könnte bitter werden

Henry Philippson,

Der DAX hielt sich an die gestrige bärische Einschätzung: "Nach der augenfälligen Schwäche vom vergangenen Dienstag ist die aktuelle Erholung im deutschen Leitindex bislang in die Kategorie "technische Aufwärtserholung im übergeordneten Abwärtsimpuls" einzustufen….Hier muss jederzeit mit dem Beginn einer neuen Verkaufswelle in Richtung 12.050 Punkte gerechnet werden. "

Der deutsche Leitindex fällt heute Morgen direkt aus dem Bett: Zum Einen wird die abendliche Schwäche der US-Indizes nachvollzogen, nachdem Präsident Trump gestern Abend ankündigte, die bestehenden Strafzölle auf chinesische Importe um weitere 10?% zu erhöhen ab dem 1. September. Darüber hinaus hatte Trump in der vergangenen Nacht noch angekündigt, sich heute Abend um 19:45 Uhr MESZ zum Handel mit der EU äußern zu wollen. Wie man den US-Präsidenten kennt in den vergangenen Monaten, dürfte dabei nichts Gutes herauskommen. Dementsprechend negativ reagiert heute Morgen das exportlastige deutsche Börsenbarometer. Der Index startet mit einer riesigen Abwärtskurslücke in den heutigen Handelstag und rutscht zeitweise unter den EMA200 im Tageschart bei 11.970 Punkten. Das waren im Tief gut 300 Punkte unter dem gestrigen Schlusskursniveau. Der Index ist nun kurzfristig massiv überverkauft und könnte sich theoretisch Richtung 12.100 Punkte erholen. Es gibt allerdings keinerlei Gründe, exportlastige deutsche Aktien im Vorfeld der Trump-Rede um 19:45 Uhr zu kaufen. Es könnte ein entsprechend bitterer Wochenausklang werden für diejenigen, die mit einer Bullenkappe unterwegs sind. DAX in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung) Betrachtungszeitraum: 17.07.2019 - 02.08.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com DAX in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung) Betrachtungszeitraum: 01.07.2014 - 02.08.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus! Turbo Bull auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HX9F4D 19,55 10.000 6,09 30.09.2019 DAX Index HX9F5F 10,48 10.900 11,22 30.09.2019 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 02.08.2019; 11:52 Uhr Turbo Bear auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HZ0NP6 31,88 15.100 3,77 30.09.2019 DAX Index HX9F7Y 9,32 13.125 13,13 30.09.2019 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 02.08.2019; 11:52 Uhr NEU: Holen Sie sich einen Großteil ihrer Handelskosten zurück! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die kostenlose floribus App aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro, pro Trade ab 1.000 Euro, erfolgt in wenigen Tagen - bis zu maximal 250 Euro pro Monat. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte Der Beitrag DAX - Das könnte bitter werden erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).