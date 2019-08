Der Handelsstreit zwischen den USA und China eskaliert erneut - und an anderer Stelle lauern unterschätzte Risiken. IfW-Präsident Gabriel Felbermayr über die unsichere Zukunft des Welthandels.

WirtschaftsWoche: Professor Felbermayr, Donald Trump setzt seine Zoll-Attacken auf China fort, allerdings haben die USA und China jüngst auch wieder Verhandlungen aufgenommen. Wie geht es weiter im Handelskonflikt?Was die Handelskonflikte angeht, bin ich absolut beunruhigt. Der Burgfrieden von EU und China mit den USA ist brüchig. Es liegt in der Handelspolitik noch jede Menge Munition herum, die jederzeit explodieren kann. Vor allem besteht die große Gefahr, dass bald auch Indien zum Schauplatz eines Handelskriegs wird. Da geht es weniger um physische Güter als um Software. Die USA sind der größte Nettoexporteur von digitalen Dienstleistungen, da haben sie einen gigantischen Überschuss. Die einzige aufstrebende Macht, die in diesem Bereich dagegenhalten kann - nicht heute, aber in ein paar Jahren - ist Indien. Donald Trump hat Indien daher auf dem Radarschirm. Das verheißt nichts Gutes für die Weltwirtschaft.

Aber vielleicht ist Donald Trump schon bald Geschichte. Nehmen wir an, er verliert 2020 die Präsidentschaftswahl: Wird die Architektur des Welthandels dann wieder so sein wie früher? Nein. Die zentralen Treiber des Handelsstreits sind geostrategischer ...

