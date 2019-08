Es ist keine Neuigkeit, dass wir gefühlt über unsere Verhältnisse leben - die einen mehr, die anderen weniger. Mit dem von der US-Non-Profit-Organisation Global Footprint Network ermittelten "Welterschöpfungstag" (Earth Overshoot Day) bekommt dieses Gefühl ein konkretes Datum. In diesem Jahr fiel der Welterschöpfungstag - der Tag, an dem alle Ressourcen verbraucht sind, die im Laufe eines Jahres nicht mehr nachwachsen - auf den 29. Juli. Zu Beginn der 1970er Jahre lag besagtes Datum noch im Dezember, vor 20 Jahren im September. Da sich die Organisation weniger als neutraler Chronist, denn als Impulsgeber für die Politik versteht, bleibt Kritik an der Methodik naturgemäß nicht aus. Dennoch wird ...

