Wenn die Autobauer schwächeln, setzt das den Zulieferern zu. Die Liste mit schlechten Nachrichten wird derzeit immer länger - die neuesten kommen von ZF Friedrichshafen. Die Ursachen der Probleme sind ziemlich ähnlich.

Es ist der klassische Domino-Effekt. Wann immer die großen Autokonzerne mit Problemen zu kämpfen haben, schlägt das zwangsläufig auf die Zulieferer durch. Nach Jahren, in denen es immer nur nach oben ging, ist die Sorge nun vielerorts groß. Und nachdem schwächelnde Konjunktur und ein teurer technologischer Wandel zuerst die großen Hersteller ins Schwanken brachten, häufen sich nun die Einschläge auf der Ebene darunter. Die Folge: Gewinnwarnungen, Stellenstreichungen, Werksschließungen oder noch schlimmer.

"Wir haben einige Super-Jahre erlebt", sagt Branchenexperte Peter Fuß von der Beratungsgesellschaft Ernst & Young (EY). "Diese Feierlaune ist jetzt vorbei." Das gelte für Hersteller wie Zulieferer gleichermaßen. Und eigentlich ist es ja auch nur logisch: "Für jedes Auto, das nicht produziert wird, werden auch die Teile nicht produziert", sagt Fuß. Dazu komme, dass auch die Zulieferer viel Geld in die Hand nehmen müssten, um bei den großen Trends Elektromobilität oder autonomes Fahren am Ball bleiben zu können. "Ich kann nur für Innovationen ausgeben, was ich anderswo verdiene. Es wird gespart werden müssen."

Die Liste der prominenten Fälle ist lang: Die börsennotierten Zulieferer Continental und Schaeffler haben ihre Erwartungen für das laufende Jahr zurückgeschraubt. Nun hat auch der drittgrößte Zulieferer seine Jahresprognose deutlich gesenkt: ZF Friedrichshafen rechnet für das Gesamtjahr mit einer Milliarde Euro weniger Umsatz - 36 statt den erwarteten 37 Milliarden. Die bereinigte operative Rendite soll vier bis fünf Prozent betragen statt 5,0 bis 5,5 Prozent.

Grund sei die rückläufige weltweite Pkw- und Nutzfahrzeug-Nachfrage im Zuge der Konjunkturabkühlung und des Handelskonflikts. Die Pkw-Produktion werde weltweit 2019 um ...

