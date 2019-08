Bei der Nordex-Aktie ist es derzeit charttechnisch gesehen äußerst spannend. Denn die Marke von 10 Euro "glatt" hat sich in der Vergangenheit bereits einige Male als charttechnisch relevante Marke erwiesen. Mal als Widerstand und mal als Unterstützung - je nachdem. Derzeit sieht es so aus, als ob die Nordex-Aktie die 10-Euro-Marke als Unterstützung testen möchte. Zur Erinnerung: Noch Anfang Juli sah es so aus, als ob die Nordex-Aktie über die 15-Euro-Marke springt. Seitdem hat die Aktie damit fast ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...