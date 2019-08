Vonovia - Immobilienkonzern baut Gewinne aus

Ingmar Königshofen,

Beim Immobilienkonzern Vonovia läuft's rund. Das Unternehmen konnte dank der jüngsten Zukäufe im Ausland seine Einnahmen steigern und sucht weitere Objekte für sein Portfolio. Aktionäre feiern den Halbjahresfinanzbericht mit einem deutlichen Kursplus in dem Wertpapier.

Deutschland größter Wohnungskonzern Vonovia hat dank Zukäufen in Österreich und Schweden im ersten Halbjahr die Mieteinnahmen steigern können und so zu einem deutlichen Ergebnissprung beigetragen. An der Geschäftsprognose für das Gesamtjahr hält der Konzern weiter fest. Vor allem die Auslandserlöse aus Österreich und Schweden verhalfen dem Konzern zwischen Januar und Juni zu einem Sprung um 14 Prozent auf mehr als eine Milliarde Euro. Das operative Ergebnis (EBIT) legte um 13 Prozent auf 609 Millionen Euro zu. Bis Ende des Jahres soll die, für die Immobilienbranche wichtige Kennziffer, auf 1,17 bis 1,22 Milliarden Euro steigen - 2018 waren es 1,13 Milliarden Euro.

Ein Blick auf den Kursverlauf offenbart einen gesunden Aufwärtstrend, der seit mehreren Jahren anhält und die Aktie zuletzt auf ein Verlaufshoch von 48,93 Euro bis Mai dieses Jahres aufwärts tragen konnte. Dort erlebte das Wertpapier zwar einen kurzfristigen Dämpfer und fiel auf 41,59 Euro zurück, Ende Juni endete jedoch die Talfahrt und wurde in einen Aufwärtstrend umgemünzt. Im heutigen Handelsverlauf konnte die Aktie sogar über die Julihochs von 45,32 Euro mithilfe des guten Halbjahresberichts zulegen, allerdings beherrscht noch immer ein seit Mitte Mai bestehender Abwärtstrend das Handelsgeschehen. Erst ein Ausbruch über die obere Trendlinie dürfte weiteres Kurspotenzial und sogar frische Jahreshochs bereithalten.

Investitionen und Auslandsgeschäft im Fokus

Von einem Durchbruch kann trotz des heutigen Kurssprungs bei Vonovia noch nicht gesprochen werden. Erst sollte der kurzfristige Abwärtstrend um 46,30 Euro überwunden werden, damit wieder Gewinne zurück an die Jahreshochs von 48,93 Euro erfolgen können. Bleibt dieser Schritt aus, könnte sich eine sukzessive Seitwärtsphase oberhalb des 200-Tage-Durchschnitts um 43,94 Euro einstellen. Tiefer als die Julizwischentiefs bei 43,14 Euro sollte es allerdings nicht mehr gehen, in diesem Fall würden nämlich direkte Rücksetzer zurück auf die Junitiefs bei 41,59 Euro drohen, darunter könnten sogar noch einmal die Jahrestiefs aus Anfang 2019 bei 39,40 Euro angesteuert werden. Vor dem Hintergrund soch glänzender Zahlen ist dieses Szenario jedoch zweitrangig, sollte aber bei unerwarteten Negativschlagzeilen immer im Hinterkopf behalten werden. Die kurz- bis mittelfristige Strategie ist klar auf der Long-Seite angesiedelt.

Widerstände: 46,17; 46,30; 46,67; 47,27; 48,00; 48,36 Euro

46,17; 46,30; 46,67; 47,27; 48,00; 48,36 Euro Unterstützungen: 45,32; 45,00; 44,68; 43,70; 43,14; 41,59 Euro

Vonovia in Euro im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Vonovia in Euro im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Vonovia in Euro im Wochenchart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Vonovia in Euro im Wochenchart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull Open End Optionsschein auf VONOVIA für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in Euro Hebel Abstand zum Basispreis in Prozent Vonovia HX0VUG 0,95 36,788326 5,12 19,22 Vonovia HX7AB1 0,50 41,126809 9,69 9,69

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 02.08.2019; 12:39 Uhr

Turbo Bear Open End Optionsschein auf VONOVIA für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in Euro Hebel Abstand zum Basispreis in Prozent Vonovia HX8FNR 0,92 54,820859 4,74 20,38 Vonovia HX3H1M 0,44 49,84927 9,49 9,47

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 02.08.2019; 12:42 Uhr

