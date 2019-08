++ Schwacher Handelsstart an den europäischen Aktienmärkten ++ DE30 unterschreitet 12.000-Punkte-Marke ++ Weit verbreitete Rückgänge am deutschen Aktienmarkt ++US-Präsident Donald Trump hat die Marktteilnehmer am Donnerstag überrascht, als er neue Zölle für die verbleibenden chinesischen US-Importe im Wert von 300 Mrd. USD ankündigte. Dieser Schritt hatte gestern schwerwiegende Auswirkungen auf die Finanzmärkte, und seine Entscheidung ist in Europa auch im frühen Handel spürbar. Anleger, die vor einer weiteren Eskalation des Handelskonflikts Angst haben, haben ihr Geld in Anleihen gesteckt und die Renditen von einigen wichtigen europäischen Anleihen auf neue Rekordtiefs gedrückt. Gleichzeitig gewann der japanische Yen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...