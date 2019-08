Morphosys ist in den vergangenen Tagen ohnehin ein recht starker Wert gewesen. Nun zieht die Aktie jedoch nach Meinung von Analysten offenbar ganz neue Kreise. Nach dem Handelsauftakt am Donnerstag könnte der Wert jetzt die früheren Zwischenhochs von 110 Euro überwinden und dann in Richtung des Allzeithochs von 120,40 Euro vom 18. Juli 2018 marschieren. Darüber seien sogar neue Rekorde möglich, das Potenzial wächst auf über 20 %. Kaum Sorgen Das Unternehmen hat einen Kursverlauf generiert, der kaum ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...