Der Hamburger Lederwarenhersteller geht in ein reguläres Insolvenzplanverfahren. Das Unternehmen schreibt vor allem im Online-Geschäft rote Zahlen.

Das Amtsgericht Hamburg hat über den bekannten Taschenhersteller Bree das Insolvenzverfahren eröffnet. Das teilte das Unternehmen am Freitag in der Hansestadt mit. Damit wechselt Bree nach drei Monaten von einer Insolvenz in Eigenverwaltung zu einem Regelverfahren.

Der bisherige Sachwalter Stefan Denkhaus wurde zum Insolvenzverwalter bestellt. Ein Grund für den Wechsel des ...

