Moderne Lithium-lonen-Batterien bestehen aus Anoden, Kathoden und einem Elektrolyten. Die Funktion der Anoden und Kathoden basiert auf der lnterkalationstechnologie, bei der die zu speichernden Lithium-lonen in durch das Kristallgitter definierten Kanälen, Schichten oder Gitterplätzen bei der Entladung in das Kathodenmaterial eingebaut werden.

Beim Laden werden die Lithium-Ionen in Graphitschichten (lnterkalationstechnologie) eingelagert (Bild). Die Energiedifferenz zwischen den beiden Zuständen - Li-Ionen in der Anode vs. Li-Ionen in der Kathode - definiert die Zellspannung. Um einen guten Lithium-Ionen-Transport der Anode zur Kathode zu gewährleisten und einen Kurzschluss zu verhindern, verwendet man Separatoren aus Polymeren, die mit flüssigem Elektrolyt getränkt sind. Die Grenzen dieser hochleistungsfähigen Batterien zeigen sich immer mehr, wenn Bilder brennender Autos und Notebookcomputer um die Welt gehen. Eine Ursache hierfür ist in den an die Batterien gestellten, enormen Leistungsanforderungen zu suchen.

Zur Optimierung der Speicherdichte werden die Schichten, welche die Elektroden separieren und den Elektrolyten beinhalten, immer weiter verkleinert. Dies führt bei herkömmlichen Batterien dazu, dass auf den Anoden die Ausbildung von Schichten aus nadelförmig abgeschiedenem Lithium (sog. Dendriten) während des Betriebs der Zelle zu einem Kurzschluss mit oben genannten Folgen führen kann. Die Ausbildung und Entstehung des dendritischen Lithiums sind derzeit noch nicht vollständig verstanden, so dass eine Bildung dieser Strukturen nicht auszuschließen ist.

Herstellungsverfahren von Festkörperelektrolyten

Eine Möglichkeit, dies zu kontrollieren, ist die Verwendung von Festkörperelektrolyten. Allerdings ist der Ionentransport durch einen Festkörper bei Umgebungsbedingungen in der Regel langsamer als in Flüssigkeiten. Aus diesem Grund werden spezielle ionenleitende Verbindungen benötigt. Um die geringere Ionenleitfähigkeit von Festkörperelektrolyten zu minimieren, müssen diese Schichten eine hohe Dichtigkeit bei geringer Dicke aufweisen.

Für die meisten Verbindungen und in der Literatur publizierten Systeme (Oxide, Phosphate, Phosphonitrile) werden aus diesem Grund häufig physikalische Gasphasenabscheidungen, beispielsweise Sputterverfahren zur Herstellung der Schichten eingesetzt (oder Kathodenzerstäubung, als ein physikalischer Vorgang, bei dem Atome aus einem Festkörper durch Beschuss mit energiereichen Ionen - vorwiegend Edelgasionen - herausgelöst werden und in die Gasphase ...

Den vollständigen Artikel lesen ...