Paul Achleitner hat sein Depot an Deutsche-Bank-Aktien aufgestockt. Die Aktion konnte aber den Negativtrend des Wertpapiers nicht aufhalten.

Deutsche-Bank-Aufsichtsratschef Paul Achleitner hat fast eine Million Euro in Aktien des Geldhauses investiert. Laut einer Börsenmitteilung vom Freitag kaufte der Manager Papiere im Wert von insgesamt 992.380 Euro. An der Börse machte die Aktie des Instituts einen kleinen Hüpfer nach oben, notierte jedoch in einem schwachen Gesamtmarkt immer noch 1,5 Prozent im Minus bei 6,99 Euro. "Generell ...

